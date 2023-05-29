前台北農產運銷公司總經理吳音寧日前透露，民進黨近期有詢問她投身彰化縣第三選區的意願。據《中央社》報導，吳音寧表態，「如家鄉有需要，她願意為家鄉一戰」。對此，一份最新網路投票則顯示，有高達72%的民眾認為，民進黨找吳音寧出來參選不是高招， 令人頗為意外。

吳音寧在2017年由民進黨推薦，於柯文哲市府時期，擔任台北農產運銷公司總經理，期間多次爆出爭議，後於2018年底卸任。此次傳出民進黨有意徵召她出戰彰化縣第三選區，包括芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮，以及吳的家鄉溪州鄉之立委；而在對手方面，如無意外，應是同為溪州鄉出身的國民黨立委謝衣鳳。

對於吳音寧有可能投身2024立委選戰，Youtube頻道《桃園孫先生》28日發起網路投票，截至今（29）日下午3點，總計有9344人參與。在針對「前北農總經理吳音寧透露民進黨邀請她選立委」的題目，有72%的民眾認為「民進黨找吳音寧選立委不是高招」、僅僅只有18%的參與者表示「民進黨找吳音寧選立委是高招」、剩下2%為「其他意見」、8%為「沒意見」。

針對該投票結果，網友紛紛留言，「北農做得這麼爛，還想選立委？民進黨是怎樣？」、「好主意，喚起人民的記憶」、「太好笑了」、「綠營真的找不到人選了嗎？吳被冷凍今又開始解凍了嗎？真無厘頭呀！」、「一定要投贊成票喔！這樣才能再次喚醒年輕人的被剝奪感？」、「找這種咖來當民意代表、表示這個黨要完蛋了！」、「高薪實習生又要出馬了嗎？」

不過也有人幫吳音寧緩頰，稱「有何不妥，讓人想起當年搶了菜攤，丟了江山，綠是忘不了他的好嗎？」、「若吳音寧選上立委，下一步就可以挑戰彰化縣長，好厲害啊！簡直無敵！人生突然充滿希望」、「請她出戰立委，我好期待」。