在民進黨主席賴清德下令下，立法院上周五三讀通過《選罷法》部分條文修正，曾犯黑金槍毒及國安法被判有罪者，終生不得登記參選。對此，國民黨立委林思銘今指出，此舉是剝奪人民參政權，對於這樣的修法他完全無法認同。

林思銘說，此種不分輕重、無斟酌比例原則一律排除人民參政權的立法，民進黨靠著在立法院多數席次表決通過，執行賴清德的意志，以行政立法權凌駕司法權，破壞三權分立的憲政體制，「我完全無法認同。」

林思銘表示，這種以法律來剝奪憲法保障人民的基本權利，完全違反民主法治與憲政精神，如以判緩刑案件來說，法院都已經認為應給予民眾改過自新的機會，然此法的通過，無疑是打臉司法院、侵犯司法權，讓三權分立完全失衡，大開民主的倒車。

林思銘批評，民進黨執政下的政府，越走越偏，完全悖離民主法治精神，2024的大選，希望民眾給在野黨機會，讓國民黨能夠在國會過半，訂出更合理、更符合憲政精神及民主自由的法律案，這才是國家之福、人民之福。

而首當其衝被禁止參選的國民黨立委林文瑞，也在臉書上發文向支持者致歉，他說明，20年前他在水利會擔任員工，不得不聽從指示，擔下替人行賄的行為，並考量不影響日後的工作權及參政權，接受認罪協商，而由法院宣判緩刑，卻因為這次修法而被剝奪參選權。

林文瑞說，民進黨不顧立院長久以來建立的委員會中心主義及台灣民主法治發展，直接否決經過內政委員會七次漫長討論後的修法版本，僅憑黨意就強行通過了如此有違憲爭議的法條。可見民進黨對於比例原則、不溯及既往等憲政規範及人民之工作權、參政權已不屑一顧，如此「充滿選舉算計」的政治性修法勢必將產生諸多後遺症，將耗費更多國家資源來彌補。

林文瑞最後表示，雖然不能參選，但相信一定會有強棒接替，他也會全力協助國民黨日後所徵召的候選人一起完成光復雲林海線的重要使命，剩餘任期也會一步一腳印認真做事。