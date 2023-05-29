日本男星市川猿之助（本名：喜熨斗孝彥），過去因演出知名日劇《半澤直樹2》受到關注；怎料，他卻在18日被經紀人發現一家三口臥倒家中，母親當場身亡，父親送醫搶救不治，市川猿之助經洗胃後獲救，當時警方在他家中發現遺書，據悉他預計將自己的遺產一名密友「M」，甚至還要將對方收養為養子。

根據日媒《週刊POST》報導，市川猿之助收藏了許多古董，除有多達2000多件的浮世繪外，還有魯山人、陶藝家半泥子兩位藝術大師的陶器作品，及許多珍貴古書籍；事發當時市川猿之助家中被發現多封遺書，知情人士透露，其中一封遺書裡，市川猿之助交代要收養「M」為養子，並決定將財產給對方繼承。

然而，日媒懷疑「M」的身分似乎是44歲男星石橋正高，石橋正高2007年7月曾與大27歲歌手小柳留美子訂婚，但卻在同年11月解除婚約；據了解，他不只是市川猿之助經紀人之一，也擔任助理兼司機，且他與市川猿之助的關係歌舞伎圈內的人都知曉，M男早已被默認為市川猿之助的「另一半」。

日媒推測「M男」疑似是的男星石橋正高（左）。（圖／石橋正高IG）

事實上，根據日媒《週刊文春》報導，市川猿之助似乎因週刊將報導他性騷擾霸凌事件，失去活下去的動力有關，進而慫恿全家一起尋短，報導中提到，市川猿之助向警方供稱，因無法替自己蓋塑膠袋，加上藥用完了，所以才被救回來；對此，市川猿之助提供藥物和塑膠袋，並把塑膠袋蓋住父母的行為，恐觸犯日本刑法第202條幫助輕生罪，但他的說法有些反覆，因此警方仍在調查當中。

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