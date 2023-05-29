前里長牽線，青銀共餐！新北市三重區永盛里社區關懷據點今（29）日舉辦一場很有意義的活動，在五順里前里長洪嘉仁的引薦下，銘傳大學餐旅管理系100名大學生，陪伴200名銀髮族長輩吃飯、聊天，另外還有正覺教育基金會演出「家和萬事興」溫馨短劇，透過不同世代的互動交流，保留銀髮族的年輕活力。

三重永盛里的社區關懷據點成立於2018年，也曾入圍第五屆社區金點獎，更是疫情趨緩後，三重地區第一個申請復辦的據點，於每周一、二、三、五、六提供不同休閒娛樂活動讓長輩參加，另外還有手作、經絡舒壓及烏克麗麗等課程，鼓勵長者多元參與。

這次的活動是透過五順里前里長洪嘉仁牽線，並邀請長期投入老人服務的五順里、永安里及永吉里共襄盛舉，讓銘傳大學餐旅管理系的年輕學子與銀髮族長輩互動交流，不僅讓長者保留年輕活力，也讓年輕學子能夠投入社區關懷。

永盛里里長侯錦足表示，有感平時年輕人都在外面上學、打拼，要撥時間和家裡的長輩聊天、吃飯成為不可及的夢想。因此，永盛里社區關懷據點的成立就是要讓年輕人能夠安心在外工作打拚，不須為家中長輩無人陪伴而感到煩惱，另一方面也讓長輩們願意走出家門與夥伴同樂，讓晚年生活感到溫暖孤單。

侯錦足說，隨著高齡化社會來臨，過往都著重在長輩的服務跟活動，這次有機會能夠與銘傳大學餐旅管理系合作，期待未來能夠定期舉辦主題式的「青銀交流活動」，透過共同興趣媒合學習與技藝交換，讓年輕人的創意思維與長輩的經驗傳承激盪出新的火花，也能作為社區照顧關懷據點服務模式新方向。