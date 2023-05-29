資深音樂人李坤城今年4月大腸癌病逝，與小40歲妻子林靖恩相戀十年天人永隔。不過就在李坤城過世一個多月後，李坤城兒子發文指控林靖恩利用結婚轉移他的房產，今(29)日李卓軒再發文12字，預告還要披露更多內情，不過一名網友留言長文苦勸李卓軒，懇切請他再考慮，別再這樣處理李叔叔身後事，懇請他：「留給叔叔身後一些顏面。」

李坤城兒子李卓軒近日連續發文開轟林靖恩，今日上午發文表示：「起床…上班…故事…還有…等待…週末…」，預告週末將再曝光更多內情，似乎準備再開炮林靖恩，但是有些網友看不下去留言勸他：「尊重一下你的父親吧，人一死就去傷害他愛的人」。

此外，還一名網友還寫下長文，引用李坤城兒子的話：「你若有一個老爸被媒體霸凌十年，看著明明是自己有才華的父親。卻因為他做的糟糕事，不能讓任何人知道是自己父親….」該網友表示可看出李卓軒其實這幾年來都在逃避自己的父親，只因不贊同這段父親的黃昏戀，甚至在爆料前幾天換掉李坤城的照片，「不顧一切拼命單方面爆料，甚至在爆料過程也順便揶揄了一下自己父親。」

該網友為林靖恩說話，表示連親生兒子都不敢面對輿論壓力，林靖恩當年年紀輕輕，不但獨自承受，還陪伴李坤城10餘年，「依現在爆料看來，除了拿到間小小公寓且一堆房貸，還有些老舊唱片。真的值得一個當初16歲左右女孩付出10年，甚至可能更久的時間，加上整個社會那嘲諷與輿論壓力去換取嗎？」

該網友也喊話李坤城的兒子，請他不要再透過這樣方式處理李叔叔身後事，如果能法律處理就法律處理，以他的財力與這幾天話語權來看，他已經是優勢方，「但請留給叔叔身後一些顏面。而不是現在這樣。」