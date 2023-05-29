縣議員張良印關切內灣地區連外路新闢工程進度，希望儘早解決每到假日塞車的問題。（羅浚濱攝）

新竹縣關西、新埔及尖石3鄉鎮是共同生活圈，縣議員張良印、劉建民和徐瑜新針對內灣地區連外路新闢工程和關西外環道都列入縣長楊文科十大交通建設，關切推動進度，希望儘早解決每到假日就塞車問題。

江良印說，橫山鄉內灣風景區是新竹縣重要觀光景區，縣道120線每到假日都出現塞車情形，228連假塞得更是嚴重，工務處宣稱內灣地區連外道路5月底要開工，為何仍未見動工？

劉建明則說，120線雙線已無法容納車潮，通常從台3線轉進120線到尖石鄉竹60線青蛙石，平時開車只要20分鐘，假日上午從合興車站塞車到竹60線約5公里，年假會塞到青蛙石12公里，回程要開3小時又5分鐘，從鎮西堡到合興車站4個多小時已可以到高雄了，真的要加把勁！

同時，竹60險15到18是升坡2車可會車，但一邊是懸崖，水溝邊坡未刨除愈做愈高，經常有車輛不小心掉水溝要請吊車，交通事故更造成嚴重塞車，這3公里路段應做L溝或水溝蓋。

工務處長江良淵表示，內灣地區連外路新闢工程分三期，第一期內灣大橋到增昌大橋，拓寬雙向四線道，經費4.32億元，5月19日第3次發包又沒有廠商投標而流標，主要是工程難度與台鐵內灣線橫交，會儘速重新招標期能發包。

江良淵並說，竹60線向中央爭取提升道路品質計畫，獲補助2400萬元辦理33到37K，15到18K做L溝，將用養護標來做改善。

國3關西交流道進關西市區正義路，也是假日塞車情形嚴重，徐瑜新關切縣府開闢關西外環道的執行進度。江良淵說，該案5月已在縣都委會專案小組審查通過，待產發處安排召開縣都委會大會審查，通過即送內政部都委會，提報相關工程經費爭取中央補助。