雲林縣東勢鄉19間「豆干厝」私娼寮大門深鎖堆置雜物，已無人居住。（張朝欣攝）

雲林縣東勢鄉傳統風化場所「豆干厝」私娼寮，因對面有1處竹林，也被稱為「竹科」，這3年來受疫情影響，加上警方長期站哨、縣府斷水斷電，19間豆干厝已人去樓空，東勢鄉公所29日表示豆干厝大部分土地屬國有財產署，將請國有財產署規畫整理，以免成為環境治安死角。

東勢鄉公所後方有1排19間矮房的私娼寮，已有50餘年歷史，因矮房外觀有如豆干，地方稱為「豆干厝」或「19間仔」，2020年初疫情開始蔓延，衛生單位與警方強力取締「人與人的連結」，私娼寮生意大受影響，不少私娼乾脆自己放長假，或是轉行另做他途，豆干厝因此呈現半停業狀態。

1名私娼表示，姐妹們原本以為疫情不會太久，大概1年就會結束，可以重新營業，沒想到竟拖了3年才趨緩，疫情第2年很多人受不了坐吃山空，便決定離開，加上警方持續站哨盤查，部分豆干厝也因是違建被斷水斷電，種種原因，第3年基本上已全部跑光光了。

東勢鄉公所表示，目前19間豆干厝都大門深鎖，有些豆干厝窗戶上塞滿廣告傳單、信件，門口堆積雜物，顯見已很久沒有人整理，因其土地大多為國有財產署所有，因此將請國產署規畫整理，以免成為環境治安死角。

警方說，疫情開始後曾進行多次大規模掃蕩行動，即使疫情趨緩，也派員持續站哨，以免死灰復燃，私娼們見大環境愈來愈差，也無心繼續營業，現在豆干厝可說是完全停擺了。

地方民眾認為，豆干厝的興起有其歷史背景，早年生意熱絡，為地方帶來不少商機，但也引發許多社會問題，後來曾有人建議設置性專區，最後也不了了之，隨著時空變遷與疫情影響，豆干厝注定走入歷史，後續有待相關單位著手規畫。