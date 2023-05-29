而其陽(3564)、英業達(2356)、廣明、星通(3025)、威鋒電子(6756)、偉訓(3032)等中小型股也連袂漲停作收，雖然台股在急漲千點後，逢高獲利了結賣壓出籠，但多頭氣勢不減，一舉攻下16650點，創下2022年5月31日以來新高，終場加權股價指數為16636.3點，上漲131.25點，成交量約為3397.43億元；OTC指數為215.98點，上漲3.25點，成交量為829億元。

今天上市各類股以其他電子類股表現最佳，上漲2.49%，其次是光電類股及航運類股，分別上漲2.22%及2.04%，表現較差者為油電氣類股、營建類股及塑膠類股，其中油電氣類股下跌0.26%，營建類股下跌0.08%，塑膠類股下跌0.06%；上櫃部分，表現最佳為網通類股、上漲2.88%，表現最差為光電類股、下跌0.7%。

就技術面來看，受到美股續強帶動，今天台股指數開高震盪收高，終場上漲131.25點，以16636.3點作收，創下2022年5月31日以來新高。元富投顧總經理鄭文賢表示，美國股市上週來受到國會舉債上限無法達成協議，導致違約風險升高，投資人獲利了結，道瓊週線大跌近700點，再跌破33000點，但另一方面，由於輝達預測營收將大增50%，股價暴漲27%，帶動NASDAQ和費半大漲，尤其費半週線連三週大漲超過10%，也帶動亞股中的日經和台股，台股繼前上上週大漲672點後，上週再大漲300點，攻上16500點，成交量也放大到近4000億元，人氣充沛。

在台股方面，5月台股先衰後強，一舉突破16000點大關，尤其科技股在輝達激勵下，伺服器、半導體、散熱相關族群成了新的主流族群，短線也因為電子吸金，排擠了傳產股的走勢，展望6月，在報稅季節近尾聲，加上人氣歸隊，大盤短期16000變成支撐，仍將以類股輪漲、震盪趨堅方式向16500~16800挑戰，可以掌握盤面資金流動方向汰弱換強，偏多操作。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，台灣4月外銷訂單年減18.1%連八黑，統計處預計上半年訂單恐全數負成長。不過，隨美國科技股表現亮眼，帶動資金回流台股電子族群，成為大盤向上攻堅的要角。由於NVIDIA公布首季財報，營收優於預期且展望強勁，主要受惠於資料中心大幅成長；令人驚喜的財報推動市場對於AI需求展望樂觀，連帶點燃台股相關產業的多頭行情。今年以來AI相關軟硬體需求大增，各大企業皆積極進行AI軍備競賽，台灣身為AI相關供應鏈重要生產基地，預期將為台股帶來支撐。

鄭文賢表示，輝達概念股短線噴出，待拉回量縮再布局，傳產股包括儲能、軍工、電動車，生技則逢低分批留意，台積電(2330)、技嘉(2376)、緯創(3231)、金像電(2368)、廣達(2382)、穎崴(6515)、健策(3653)、欣興(3037)、台達電(2308)、台光電(2383)等。