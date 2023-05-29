宜鼎全力投入AIoT布局，以「極致整合、深植應用、智慧賦能」為策略發展基礎，強化集團內部資源整合、拓展全球夥伴關係，藉以完善Innodisk AI解決方案並深度耕耘多元垂直應用市場。宜鼎旗下安提國際，為全球AI解決方案領導品牌，本次與母公司宜鼎國際共同加入NVIDIA Metropolis生態系夥伴，結合NVIDIA Metropolis視覺人工智慧技術架構，以及由NVIDIA GPU驅動的安提SuperEdge高算力AI訓練平台，建構專為智慧工廠打造的新一代AI視覺解決方案。

該AI視覺解決方案鎖定採用傳統AOI技術的印刷電路板組裝(Printed Circuit Board Assembly；PCBA)工廠產線，旨在導入最新AI技術，優化既有檢測流程的整體精準度，進而降低人工複檢成本。透過NVIDIA Metropolis for Factories技術，以及安提NVIDIA-Certified Systems(NCS) 3.0的SuperEdge AI平台，產線管理者及工業解決方案提供商能夠在既有AOI檢測環節後，外加第二站AI智慧化程序，針對未通過AOI檢測的物件進行再次辨識，達到雙重驗證效果。

AOI檢測系統已是全球製造業者的常規檢驗流程之一，能夠過濾不良品，以符合高品質管理機制，然而制式的傳統檢驗標準，卻也容易發生矯枉過正問題，誤將良品識別為瑕疵物件，降低整體生產效能、增加人工複驗成本。透過新一代AI視覺解決方案增加第二站AI智慧化檢測程序，便能透過AI技術辨識能力，在維持高品質製程標準的前提下，達到更符合產業需求的驗證成果，並使產線工作人員能夠專注於處理真正的瑕疵品，不用耗費額外時間複檢未通過傳統AOI檢測標準的良品，進而提升整體產能。

宜鼎預期將NVIDIA Metropolis與SuperEdge平台導入興建中的二期研發製造中心，布建嶄新AI智能產線，並作為NVIDIA Metropolis全球示範場域，期望以所在地宜蘭科學園區為起點，促進AI工業自動化革新。

宜鼎國際董事長簡川勝表示，宜鼎、安提與NVIDIA的合作關係，將在未來持續擴大，在三方的通力合作之下，能更有效發揮AI軟硬整合綜效，並將AI從高端技術，轉化成為能夠實際落地商轉的應用案例，推動全球產業客戶的智能轉型。

宜鼎集團將於Computex 2023展出SuperEdge平台、多項AIoT創新應用、最新Edge AI與AI加速解決方案、工業儲存與記憶體解決方案，以及軟體開發工具，助力加速實現邊緣AI技術應用落地。