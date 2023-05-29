55688集團旗下的台灣大車隊是計程車車隊，成立逾20年，今年市占突破25％，是計程車運輸業龍頭。近年在總座楊榮輝、執行長林念臻的策略規劃下加速數位轉型，拓展多元事業版圖，包括居家清潔、洗衣服務、代駕服務、線上購物、訂房、接電、機場送機等活服務，將上述服務性商品整合為一、化零為整，憑藉的就是數位轉型，55688 App讓使用者從單一管道（App）連結多項服務商品。

數位雲端產業類目前有12檔個股，包括富邦媒（8454）、歐買尬（3687）、網家（8044）、宏碁資訊（6811）等。

同時在5月中旬，55688 App獲蘋果App Store主打推薦，大車隊強調，這代表55688不再只是提供交通服務的計程車派遣車隊，而是一家數位科技公司，包括UI、UX設計、使用者體驗、軟體穩定度、多元生活平台等服務內容。

林念臻今日也宣布，55688 App即日起推出新版Super App，新版App更新55688 App Icon，優化UI、UX，並打造雙全（全天候、全方位）生活媒合服務的55688集團品牌。

55688 APP擁有680萬用戶基礎，等於台灣每四人就有一人是用戶，提供用戶Make Your Life Easier，發展生活媒合平台是55688集團重要目標。