各級政府歲入歲出淨額是彙整中央及各地方政府總決算及特別決算，並扣除各級政府間補助及協助等重複列計金額，可適切反映政府財政實況。

財政部指出，與2021年比較，2022年各級政府歲入增加3,696億元，主因全國稅收徵起情形良好，稅課收入增加所致。

至於歲出則增加2,920億元，其中經濟發展支出因發放振興5倍券，及推動前瞻基礎建設計畫所列多項重大建設，增加1,145億元，社會福利支出因採購防疫物資、發放防疫補償金及防疫津貼，增加774億元，國防支出因採購新式戰機等武器裝備，增加684億元。

國際機構常以剔除利息收支的基礎財政餘額，做為觀察政府短期財政是否穩健的關鍵指標。財政部指，若以相近方式計算近十年各級政府基礎財政餘額，除2013及2014年分別差短792億及117億元，及2020年受疫情影響而差短1,048億元外，其餘各年均為正數，2022年1,273億元為近七年最高。

若觀察同一期間歲出政事別排序變化，除2015年因交通資本支出減少，致經濟發展支出下滑至第4外，其餘各年前三大政事別科目均為教育科學文化、社會福利及經濟發展。近兩年因疫情衝擊，防疫紓困經費增加，致社會福利、教育科學文化支出排序易位。