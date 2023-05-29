竹北市豐采520建案莊敬六街天坑案，豐邑委請專業廠商以透地雷達探測地底10米的地質結構，被質疑監測深度不夠，竹北市公所30日委由第三方專業技師團隊，進行「表面波」檢測，並輔以5種檢測輔助驗證，提高檢測資料準確度，預計最快40個工作天能獲得報告，提供相關單位判讀驗證。

豐采520建案地下室開挖6層，深度達28米，建商請專業團隊做透地雷達檢測深度只有10米，馬上被十興里長毛振福和附近社區民眾質疑「10米夠嗎？」

竹北市公所請第三方專業團隊在週邊的勝利一路、勝利二路、莊敬六街、自強北路，將做3到5天的「表面波」檢測，竹北市長鄭朝方指該檢測深度可達30到50米，可得到地層中空間物理特性的改變，找出地層掏空狀況。

鄭朝方表示，檢測方式主要以深淺層各有優勢的2種方式「表面波」及「透地雷達」進行探測，再以「深層透地雷達地層檢測、「3D透地雷達檢測」、「3D光達掃描探測」、「鑽孔及內視鏡檢測」、「敲擊回音檢測」5種檢測輔助驗證，提高檢測資料準確度及可靠的評估建議。

鄭朝方表示，市公所這回自主進行道路檢測，主要是回應居民認為要有第三方公正單位檢測，避免球員兼裁判，其次透地雷達探測深度僅達10公尺，表面波探測可達30至50公尺，能帶來實質幫助，同時周邊封路已影響周邊居民生活，盼能盡快透過第三方公正數據，盡速修復搶通，還給市民舒適安全的路權。

表面波等相關檢測資料預計40天完成，也會交由地質、大地、土木、測量等專業技師進行「聯合會診」做評估及鑑定，再送交專門公會進行簽證，並提供給縣府、檢調、廠商及附近社區，作為備查參考及釐清責任。