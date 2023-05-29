現代人擔心膽固醇過高，又怕藥物傷害肝、腎臟，會尋求降膽固醇的食物療法，醫師表示，現已有5種食物被驗證可降低膽固醇，其中，燕麥要吃燕麥片，而非高升糖指數（GI）的燕麥奶，以免血糖劇烈波動，一名病患每天喝一大瓶燕麥奶，一段時間後，膽固醇還未見明顯改善，反而導致血糖飆高。

營養功能醫學家、醫師劉博仁在《下班經濟學》表示，人體的膽固醇分為低密度脂蛋白（俗稱壞的膽固醇），與高密度脂蛋白（俗稱好的膽固醇），前者會傷害心血管功能，後者則可保護心血管健康。

他表示，目前經認證可降低膽固醇的食物，有大蒜、紅麴、洋蔥、燕麥、酪梨5種。其中，燕麥因富含粗纖維，可明顯降低人體對食物膽固醇的吸收，所以可降低血中膽固醇濃度。

他並表示，若要透過燕麥降低膽固醇，應食用燕麥片，過去研究發現，每天沖泡2、3湯匙的燕麥片，長期可降低10~20%的膽固醇。但是，若食用燕麥飲品（如燕麥奶）的升糖指數高，會使得血糖劇烈波動，造成血糖震盪，血糖數值飆高下，容易引發糖尿病。

他舉例，曾遇一名病患每天喝一大瓶燕麥奶，一段時間後，膽固醇未明顯改善，但血糖飆高。他提醒，想以燕麥來降膽固醇的民眾，切記3個月後抽血驗證，若效果不佳，務必要與醫師討論，是否該從藥物來解決膽固醇過高的問題。