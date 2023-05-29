梅嶺比丘尼命案發生後，該處飼養獵犬住戶已將攻擊犬隻全都趕入住戶內。（台南市動保處提供／程炳璋台南傳真）

台南市動保處派員訪視梅嶺飼養獵犬的住戶。（台南市動保處提供／程炳璋台南傳真）

梅嶺比丘尼命案死因待法醫解剖，李婦從小被家人送養，一直覺得被忽略而個性沉默寡言，18年前決心剃度出家，終身未嫁，到台南深山修行念佛，不料竟命喪山中。台南市動保處29日前往附近養犬戶訪視，該戶已將多數獵犬鍊養。

67歲李姓婦人共有9個兄弟姊妹，她排行第7，因家中人丁太多，自小就被送養。童養媳的身分令李婦感覺受人忽視，一生鬱鬱寡歡，對任何事物都無所求，最後終生未嫁，長大後全心念佛作為心靈寄託。

李婦中年後身無至親，兄弟姊妹中，只有排行老么的弟弟跟她感情較好，18年前決定剃度出家，落腳台南梅嶺，這幾年一直往來台南與台中。今年初才從台中親友處再返回梅嶺居住。不料在山中修行卻出事喪命。親友們感到意外與唏噓。

因附近住戶懷疑李婦可能遭飼養的獵犬咬死，台南市動保處29日派員前往訪視該處唯一飼養20多隻獵犬的住戶，初步查看犬隻都有鍊養，分布在住戶周邊。

居民表示，飼主知道動保處官員要來，早一步將狗鍊好或關起來，這群凶狠獵犬平時總是在果園到處遊蕩，附近居民要管理果樹時，都感到忌憚。

該處飼養獵犬的住戶的貨車遭警方查扣在派出所，車身與車底都採到可疑血跡，警方一邊化驗車身血跡是否為死者噴濺，一邊等待解剖相驗，釐清李婦身上的撕裂傷原因。

台南市動保處表示，山區常有民眾在果園飼養犬隻驅趕猴子、鼬獾，若未盡管理之責，仍會介入處理。

根據動保法，攻擊性品種犬與一般曾有攻擊傷人紀錄的犬隻，在外出出活動時，飼主需綁上繫繩並套上嘴套，違者罰3萬元到15萬元。