新竹50歲林姓男工程師，工作壓力大發生輕微中風症狀，治癒後有疼痛、情緒低落與認知功能退步狀況，求診中國醫藥大學新竹附設醫院神經科醫師錢駿，以再生雷射治療半個月，疼痛、情緒與認知功能的狀況都有明顯改善，目前持續追蹤門診治療。

錢駿指出，以前舊式雷射治療是患者每次接受打針後，才能光纖雷射治療，現在再生雷射是非侵入性，雷射治療用探頭直接貼片，貼在表皮放雷射光，經過皮膚雷射穿透到靜脈，不會疼痛，對於敏感，長期疼痛的患者不用每天挨針，減少疼痛的刺激，恢復有更好的效果。

錢駿表示，再生雷射是非侵入、低能量氦氖雷射，藉由光纖導引雷射，可增加血球的帶氧量，其一是讓紅血球的變形能力上升，紅血球可以進到組織末梢，對於組織末梢神經的修復治療有幫助。

其二可以調節免疫力、平衡發炎的狀況，讓過敏發炎疼痛的狀況可以改善。其三是促進細胞的再生與修復，幫助慢性疲勞的患者改善症狀，慢性傷口的收斂和恢復也都有幫助。

錢駿建議，再生雷射適合慢性疼痛、疲勞，廣泛性全身壓痛、頭痛、纖維肌痛症、慢性傷口與潰瘍的患者。建議療程一次為兩個星期，每天固定的時間施作，合併充足的睡眠，搭配均衡的飲食，可以有效改善病症。