神基4月業績受惠去年同期中國清零政策導致昆山廠停工拉低比較基期，4月業績27.66億元，雖月減8%，但年增1.08倍。累計該公司前4月合併營收達109.21億元，較同期成長22.87%，創下史上同期新高紀錄。

神基強固型電腦產品受中國去年4月封城停工影響，以及美國聯邦政府預算延宕至5月執行，在低基期因素以及今年強固型電腦有新客戶帶動下，全年2位數增長可期；汽車事業群客戶去年看好終端需求積極拉貨，加上新產品銷售情況良好，尤其單/雙鏡頭殼體、電機控制器殼與預控制器殼等出貨量增加，拉抬整體表現，汽車事業群去年營收年增2成以上，今年仍將有2位數年增長！

目前神基營收占比，電子（含強固電腦）占5成、NB機殼和機構件約占31%、車用約占1成、航太相關約占9%。而神基的生產基地為台灣、大陸和越南，車用相關新產能都集中在越南。目前神基電子和汽車相關產能利用率都達8成，今年的資本支出約8-12億元左右。