港星尹天照1998年以魔幻劇集《我和殭屍有個約會》聲名大噪，不只拿下視帝，還穩坐亞視一哥寶座，不過他2011年為了照顧罹患血癌的太太Teresa淡出演藝圈，收入一度歸零，隨著妻子身體逐漸轉好，尹天照重新回到螢光幕，他日前出席新戲開機儀式，近況也跟著曝光了。

尹天照是主持兒童節目出身，之後把演藝重心轉往戲劇，拍了多部戲，但都沒有順利走紅，直到1998年演出《我和殭屍有個約會》飾演吸血殭屍才聲名大噪，尹天照不只拿下視帝，還穩坐亞視一哥寶座，不過他2011年為了照顧罹患血癌的太太Teresa，加上他飽受類風濕痛症所苦，而淡出演藝圈，收入一度歸零。

所幸太太身體逐漸轉好，尹天照重新回到螢光幕，他日前出席新戲《九叔之南茅北馬》開機儀式，身穿橘紅色運動上衣亮相，身為基督徒的他，以祈禱代替拿香。

也有網友發現，58歲的尹天照和當年拍《殭屍》的模樣差異不大，臉上沒有歲月痕跡，身材保養得很好，尹天照每天早上5點就會出門晨跑，即使在大陸拍戲也不例外，不吝嗇分享生活的他，也常曬出運動紀錄，也難怪58歲看起來仍是帥氣小生一枚。