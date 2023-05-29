不反核了？賴清德喊讓停機核電機組維持效能 他傻眼轟「笑死人」：民進黨反核反辛酸的？

民進黨總統候選人兼黨主席昨（28）日喊出，應該讓停機的核能機組維持緊急使用效能，引起各界熱議。對此，國民黨立委鄭麗文也狠酸，要重啟核電機組並沒有想像中容易，相關部會還需提出明確計畫與安全審查評估，賴清德難道以為，開核能發電機跟開瓦斯爐一樣簡單？

鄭麗文今在臉書發文吐槽，除了做不到打擊黑金槍毒外，蔡政府現在就連非核家園的承諾都跳票。她直言，賴清德昨晚的說法就是能源政策急轉彎，並且反問，若不是因為缺電，為何需要規劃再將已停機的核能機組重啟作為緊急使用？為什麼還需要自己的子弟兵出來幫忙澄清反對核能的大方向仍不變？ 同時，核電需要持續穩定運轉，要怎麼做緊急使用？

鄭麗文指出，已除役的核電廠並不是說啟動就啟動，要重新啟動已停機的核能機組，沒有想像中容易，相關部會還需要提出明確的計畫與安全審查評估。她也酸嗆，退役核能機組說開就開，賴清德「以為是在開瓦斯爐？」

另外，臉書粉專「政客爽」也狠酸，民進黨反核是反辛酸的，他並直言，民進黨政府已執政近8年，賴清德在能源問題上卻說要「再規劃」，簡直是笑死人。