近來傳出民進黨欲徵召「雞排妹」鄭家純參選台北市中正萬華區立委，引發各界熱議，也有不少人為在地議員吳沛憶抱不平。衛福部前部長陳時中今天受訪表示，自己去年選舉時和家人配票，當時把票投給吳沛憶，希望她最後能成功，但也不忘緩頰「相信黨中央會做最好的選擇和安排」。

民進黨擬徵召鄭家純參選立委，不少基層人士為在地議員吳沛憶抱不平。陳時中今天出席戒菸活動時被問到誰比較適合代表民進黨參選，他回答「都是優秀、傑出的年輕人」，相信黨中央會做最好的選擇和安排。

不過陳時中也透露，自己在選舉期間曾說過，家人之間有配票，當時自己的票是投給吳沛憶。媒體追問是否會為吳沛憶抱屈？陳時中說「我也希望她最後能夠成功。」

外界質疑徵召雞排妹參選是「黑箱」，陳時中認為，以民進黨黨中央角色來講，集合最大可能，來共同完成一定的目標，一致目標就是讓本土政權能夠繼續維持。至於是否覺得民進黨主席賴清德太過獨斷？他低調回應「主席有主席的風格，我們尊重。」