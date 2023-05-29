民進黨總統候選人兼黨主席賴清德昨日在台大活動中回答能源議題，他稱應讓停機的核能機組維持緊急使用效能，外界稱民進黨反核大轉彎。專家表示，核電沒有延役許可和運轉執照，根本不用談「以備不時之需」。立委痛批，賴清德的兩岸論述到現在的核能態度都已轉彎，完全體現民進黨政府的雙標本質。

賴清德昨日出席台大「2024校園總統馬拉松論壇」，與會學生提出疑問，台海若遭戰術性封鎖，天然氣和燃煤將無法進口，政府將如何因應？賴清德回應，相關單位已在規畫將停機的核能機組維持在未來可緊急使用，此言一出遭諷反核態度大轉彎。

原能會前主委蔡春鴻表示，核電若沒有延役許可和運轉執照，根本談不上以備用，假如民進黨真的有心讓核能機組備用，下一步要做的就是要求台電向原能會準備機組延役的相關申請。

蔡春鴻說，核一延役方面，自己擔任原能會主委時，當時核一延役申請已經審查到最後階段，專家安全評估審查會議也都結束了，相關安全疑慮也都澄清了，只是後續行政上的處理還沒完成就遇到政黨輪替，台電因此撤回核一延役的申請，審查工作也因此暫停；核二、核三方面，台電也已經準備好所有延役的相關文件，只是還沒向原能會申請。

民眾黨立委邱臣遠表示，民進黨的神主牌為台獨和反核，賴清德從「抗中保台」到「和平保台」，從「反核」到「考慮核能做緊急的備援」，兩岸和能源論述通通都轉彎了，面對學生的擔憂，賴清德竟然不是要大力推動綠能發展，而是準備拿核能來應急，顯見矛盾和邏輯混亂，這就是典型的雙標民進黨在欺騙大眾而已。