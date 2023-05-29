6至9月為夏月用電尖峰期，台電調漲電價，台南市政府啟動各項多元節電方案，除力促機關企業響應節能外，今年培訓一批節電志工，深入社區與校園宣傳推廣節電觀念，並推動節能診斷輔導及補助計畫，期望市民朋友共同落實節電措施。

每年夏季來臨，南市府經發局針對服務業或商圈店家等20類指定能源用戶的營業場所展開稽查，訪視重點包括冷氣不外洩、禁用白熾燈泡及鹵素燈泡、室內冷氣溫度不得低於26℃等3項節約能源規定，針對違反能源使用及效率規定未且改善的場所，將處以2萬元至10萬元罰鍰。

經發局副局長蕭富仁說，去年稽查時，一共開出3張勸導單，由於業者事後均改善，因此未開罰，而今年同樣會不定期稽查，希望業者們都能遵行規定；若有意願做節能的公私場所，市府成立節能技術輔導團隊，協助用戶「自我分析」用電習慣及合適的節電方法，幫自己聰明省電。

特別的是，經發局今年首次培訓節能志工，除了提供居家輔導訪查作業、用電健檢服務，也深入10個社區商圈及12所偏鄉學校，以有趣的虛擬實境AR節能小遊戲、節能桌遊方式，宣導節能的重要性。

此外，為鼓勵民眾節能減碳，市府也祭出補助方案，補助項目包含智慧用電系統、隔熱漆、隔熱膜、屋頂隔熱磚、空氣門、冷氣機清洗，申請額度依用電規模給予不同額度的補助，契約容量超過800千瓦的用戶最高可補助20萬元，申請截止日至6月30日。