疫情減緩趨穩，影視產業也恢復運作，各個製作團隊摩拳擦掌，發現線上演員出現嚴重斷層，也讓娛樂集團有培養新人的造星計畫，「麻吉砥加國際影業」與明新科技大學人文設計學院合作舉辦校園徵選活動，廣招校內追夢大學生。

校方表示，徵選會上不只有唱歌、跳舞、還有配音專長、影視製作同學參加，甚至連生存遊戲社團社長都來露一手，展現明新科大不只半導體相關強項，也有各種影視幕前幕後人才培養的學習資源。

明新科大人文與設計學院李來春院長感謝多媒體與遊戲發展系師長引進產業資源，與業者合作提供學生展現才藝、創意的舞台。

徵選會評審團包括明新科大三創中心CEO李明川副教授、多遊系張齊軒副教授以及兩位電影公司代表，還有透過校園徵選正式出道的演員夏宇禾。

夏宇禾分享自己當初也是因為電視台到學校徵選才有機會出道的過程，及試鏡經驗鼓勵同學把握機會、展現自我。

這次合作電影徵選活動也開啟明新科大人文設計學院發展相關人才的規畫，未來除了持續與影視集團深度合作，同時也會開更多跨領域通識課程，包括影視行銷、戲劇表演、文創企劃等，讓學生有更多元學習及不同產業的就業發展機會。