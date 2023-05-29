台中漢翔工業沙鹿廠29日近午驚傳墜樓事件，28歲葉姓女員工從3樓高處掉落，雙腿骨折緊急送梧棲童綜合救治。有同事目擊葉女墜樓前回眸一笑，公司初步排除此意外與工作壓力有關。

漢翔沙鹿廠今天11時許，28歲女員工驚傳從約3樓高處墜落，消防局獲報後前往救援，緊急送梧棲童綜合醫院。

漢翔公司表示，女員工到職不到1年，她父親也是同單位資深員工，最近沒聽過工作上有任何問題，應和工作無關，公司已派人到醫院關心，並積極協助家屬中。

據了解，葉姓女員工近中午，走到3樓休息區水塔邊，有同事目睹回眸一笑後突然墜落，目擊同事受到驚嚇，公司也派人輔導員工心理。

院方指出，女子上午12點33分到院，意識清楚，雙下肢開放性骨折，骨盆腔骨折，目前尚在進行其他相關檢查中。

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