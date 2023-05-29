周一日經225指數在開盤10分鐘後即飆升至31560.42點，不過最後收窄漲勢，收盤上漲317.23點或1.03%，為31233.54點。

東證一部指數早盤一度上漲1.36%，至2175.13點，但未能超過上周創下的35年高點2188.66點；收盤升14.81點或0.69%，為2160.65點。

軟銀集團(Softbank Group)大漲8.2%，報5542日圓。在人工智慧的狂熱之下，日本晶片相關股票持續表現優於大盤。

有消息指稱，軟銀投資的公司安謀(ARM)推出了智慧型手機新技術，且聯發科將在下一代產品中率先採用。消息激勵了軟銀股價。

輝達(Nvidia)為重要客戶的晶片測試設備製造商愛德萬測試(Advantest)，周一收漲4.1%，報17670日圓，過去3個交易日累計上漲了26%。

三井住友資產管理的首席市場策略師Masahiro Ichikawa說，一切事情的導火線都來自於輝達。他補充說，相對於東證一部，日經指數很容易受到大型科技股走勢的影響，這使得該指數向上表現傑出。

美國總統拜登周日表示，他已經與眾議院議長麥卡錫最終敲定了預算的協定，已經準備提交給國會進行表決。該消息使得日本股市情緒在周一獲得提振。

同時之間，日圓匯率近六個月來，首次跌到141日圓的關卡。日圓貶值也激勵了出口商表現。

本田汽車升1.28%，報4025日圓。速霸陸升1.67%，報2402日圓。