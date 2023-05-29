第一季11檔台股高息ETF績效王00919群益台灣精選高息ETF上漲15.52%表現居冠，挾著台股高息ETF績效王的皇冠，00919接下來即將在6月的第一次配息也特別受人矚目，近期許多人氣高息ETF配息金額陸續揭曉，市場開始熱烈討論00919的預估配息率，很多人都在期待「00919高資本利得也能擁有高配息率」，甚至有人高喊「00919配息率將衝10%以上」，說明投資人對高股息的期待，00919可望挑戰台股ETF史上最高配息紀錄。

ETF的配息機制是「成分股的現金股息」+「可分配的資本利得」+「收益平準金制度」。平準金機制在於，就算之後因為第一次配息公告亮眼而造成規模放大，也不會讓配息因此被稀釋，有助於配息的穩定性。據了解，目前00919的淨值在發行價15元以上，因此若有可分配的資本利得項目也是可以納入分配的，而最主要的成分股現金股息部分，以4月底前十大成分股來看，前十大成分股股利率都非常亮眼，最高達43%最低也有6.5%，且雙位數股利率佔一半，現金股利率採取簡單平均高達14.75%，若以目前持股來估算，00919全年預估配息超過10%的機率大，同時00919將在5月底依宣告股利率更換持股，前十大成分股被替換的機率較低，以此推估，換股後的年化配息率值得投資人期待。