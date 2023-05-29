包括泰山停車場、八條通停車場與惠明停車內場，總共3座充電樁供電電車駕駛使用。(員林市公所提供／吳建輝彰化傳真)

電動車正夯，員林市公所推動綠能環境及低碳運輸，委託民間經營路外停車場設置充電樁，方便電動車主充電，目前共設置3座通用型充電樁，可供市售多數電動車停車與充電使用，除停車費按停車時間計價外，充電費以每度10元計算，預計6月1日起啟用。

隨著科技進步電動車逐漸普及，電動車充電與停車問題也逐漸受到重視，彰化縣也有多部電動客運在路上趴趴走，但放眼全彰化，目前只有彰化市與員林市有電動車充電停車格，不過兩市合計也才9座，就像電動車充電樁沙漠。

縣府交通處表示，依規定實施路外停車收費的鄉鎮市才能設置充電樁，因此只有彰化市、員林市、和美鎮、鹿港鎮、北斗鎮採路邊收費停車的鄉鎮可以設置，目前彰化市和員林市合計有9座充電樁，因應電動車普及與減碳目標等，將積極推動公有停車場設置充電樁。

員林市長游振雄表示，隨著科技進步與環抱意識抬頭、電動車普及，為了方便電動車主充電，特別與業者合作設置電動車停車格，讓電動車駕駛可以利用停車的時候充電，包括泰山停車場、八條通停車場與惠明停車內場，總共3座充電樁供電電車駕駛使用。

游振雄還說，員林所設置的充電樁都是通用型，可提供大多數民眾駕駛的電動車停車與充電使用。按使用者付費原則，民眾駕駛電動小客車至停車場充電及停車均須繳費，除停車費依停車時間計價外，充電費用係以每度電收費10元計。