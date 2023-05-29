近來佳士得（Christie’s）動作頻仍，先是宣布重磅人事消息，聘請蘇富比（Sotheby’s）已退休的前亞洲行政總裁程壽康加入團隊，隨後又邀請音樂天王周杰倫擔任下半年秋拍的宣傳大使，在拍賣會圈內投入重量級的震撼彈，而打出這兩張漂亮王牌的背後操盤手，正是佳士得亞太區總裁龐智鋒 （Francis Belin）。

龐智鋒近日接受亞洲媒體聯訪，提到拍賣會前夕宣布昔日的競爭對手程壽康加入佳士得團隊的好消息時，難掩欣歡興奮的心情，笑說：「這是個藏了好久的大秘密，現在終於可以公開了！」

2021年4月，蘇富比亞洲CEO程壽康宣佈退休，由年僅26歲的集團太子洛嘉熙（Nathan Drahi）接棒，由於程壽康擁有豐富人脈與多年經營拍賣會的實力，這兩年來動見觀瞻、去向備受關注，如今謎底揭曉，日前龐智鋒召開記者會，正式宣布邀請程壽康擔任佳士得亞洲區主席，昔日的競爭對手，如今成為攜手打拚的夥伴，在拍賣行圈內傳為美談。

周杰倫藝術眼光神準，收藏不少巴斯奇亞（Jean-MichelBasquiat ）的畫作。（擷自IG）

「程壽康年輕又有實力，絕對不能讓他退休，太可惜了！」龐壽康笑說，這兩年他為了說服程壽康復出，花了不少心思安排多次「密會」，終於說服程壽康加入佳士得團隊，未來他將負責亞洲區整體發展策略與行政經營，而程壽康則負責強化、鞏固客戶服務，開發亞洲的收藏家。

佳士得亞太總裁龐智鋒積極與年輕新世代藏家溝通，邀周杰倫合作今年年底的香港秋拍。（Christie’s提供）

近來佳士得香港春拍登場，程壽康在幾場重量級的拍賣會上親自坐陣，為他所熟識的藏家客戶競標，充分展現他在拍賣行的人脈與實力，對佳士得來說無疑是如虎添翼。

龐智鋒邀請「華語流行樂天王」周杰倫合作今年秋天的「千禧後晚間拍賣」，則是看中周杰倫在新世代藝品藏家的超人氣和影響力，周杰倫理財有一套，除了投資炒房，也收藏藝術品，經常在IG分享他的藏品，從Jean-Michel Basquiat到Georg Baselitz，都是近幾年身價翻倍的大師鉅作。

由於去年周杰倫才剛與蘇富比合作，今年周杰倫轉而與佳士得攜手，從中不難發現龐智鋒近期的兩大布局，頗有與蘇富比互別苗頭的意味兒，箇中巧妙安排，頗令人玩味。

龐智鋒指出，深化、開發、培育亞洲收藏家，一直是他努力的目標，為此他建立長期的發展策略，一方面延攬人才鞏固與藏家的情誼，如程壽康加人佳士得團隊即是一例；另方面他也透過網路拍賣會、社群媒體等，積極與年輕新世代藏家溝通，開發佳士得的潛力客戶。龐智鋒自2019年上任以來，亞洲佳士得的業績表現亮麗，去年佳士得全球的拍賣金額達84億美金，亞洲藏家就佔了18億，而且數字仍持續成長中。