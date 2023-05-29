民進黨總統參選人賴清德28日在台大與學生座談時，提到相關單位規畫將停機的核能機組維持緊急使用，以備不時之需，外界認為蔡政府堅持的「非核家園」政策，貌似已鬆動。清華大學核子工程與科學研究所特聘教授李敏透露，支持核能的和碩董事長童子賢，現為民進黨智庫「新境界文教基金會」副董事長，於此可證賴清德此番「髮夾彎言論」有跡可循。

李敏表示，民進黨政府的電力政策主軸為「非核家園」，電力發電量配比為燃氣5成、燃媒3成、再生能源2成，這項政策不僅高估了台灣獨立電網承受再生能源的能力，更極端依賴運輸儲存不便、價格不穩定的液態天然氣；且在發電組合中，無碳電力也嚴重偏低。從中長程來看，台灣能源政策的最大困境在於燃料供應不穩定，已嚴重威脅國家安全。

李敏分析，由於再生能源發電設施的建構進度不如預期，燃氣電廠的進度緩慢，大潭電廠8號機原來預定2022年9月商轉，但到目前尚未「點火試車」，啟用時間一延再延，從3月延到6月，「什麼時候可以點火都說不定，台電又如何能知道試車不會出狀況？同樣的問題問了很多次，撒謊的人已經不知道甚麼叫尷尬了！」至於後續規畫，大潭9號機原預定今年4月商轉，目前仍無聲無息，「大家好像已經忘了這個電廠」。

至於天然氣站，李敏提到，國內目前天然氣接收站有2座，一接在永安，二接在台中港，另外還包含規畫設置中的5座，包括：觀音的三接，基隆的四接（台電）、台中港的五接（台電）、麥寮的六接（台塑），高雄港的洲際七接（中油）。但目前三接工期延宕，要到2025年6月才能供氣營運，四、五、六接都還在進行環評程序，台電已延後四、五接的預算編列，「台灣電力系統最大的危機是未來3到4年限電與分區停電的風險極高」。

對於國內發電設置設施無法依照計畫完工、上線，炎夏已經到來，缺電問題迫在眉睫，李敏指出，此時賴清德拋出「停機核能機組規畫維持緊急使用，以備不時之需」的說法，其實是在回應「台灣不幸陷入戰爭，對外海運被封鎖，恐有能源缺口」，李敏直說：「但不時之需，也可以做為供電能力不足時的基載機組！」

李敏也說，賴清德髮夾彎的言論事實上早有跡可循。近日童子賢公開發表支持核一、核二延役的論述，童子賢也是「新境界文教基金會」副董事長。童子賢長期支持台灣續用核能是長久以來的理念。

李敏提到，他在擔任清華大學原子科學院院長時，童子賢是清大校務諮詢委員會委員，每年校務諮詢委員會開會時，院長都要負責報告院務規畫。而在每次簡報當中，童子賢都會提醒校方，核能人才培養的重要性。此時，賴找童擔任基金會副董長，應該非常清楚其立場，因此對於賴5月28日的言論，也就不意外了。