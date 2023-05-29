衛生局28日舉辦「全嘉都是作家」招募說明會，兩梯次共有上百位50歲以上的在地勇壯世代參與。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

衛生局長廖育瑋表示，嘉義市要打造樂齡勇壯城，除讓民眾有健康的身體，心靈上照顧、發展也很重要。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為讓嘉義市勇壯世代完成屬於自己的人生傳記，嘉義市衛生局舉辦「全嘉都是作家」系列活動，鼓勵50歲以上民眾報名參加工作坊、寫作培訓，勇壯世代一起來寫作之餘，也撰寫自己的人生故事，只要在期限內完成傳記，衛生局就會替民眾「微出版」，印製少數自傳書籍，讓新手作家當紀念、分送親友。

衛生局昨舉辦「全嘉都是作家」招募說明會，聚集上百位50歲以上的在地勇壯世代參與，報名者自6月起可透過5場自傳書教學工作坊、20堂自傳書種子人員寫作培訓課程，在一連串豐富、有趣且扎實的互動課程中，完成屬於自己的人生傳記，為生命留下精彩紀錄。

衛生局長廖育瑋表示，嘉義市要打造樂齡勇壯城，除讓民眾有健康的身體，心靈上照顧、發展也很重要，會有「全嘉都是作家」的企畫，是想讓民眾透過撰寫自傳書，回顧生命歷程時，能重新發掘人生點滴、肯定自我、抒發情感，進而療癒自己，也讓家人更了解自己，凝聚家庭世代之間的情感，也是一種終身學習，甚至建立社交連結，能促進健康老化、實現積極的第3人生目標。

「全嘉都是作家」系列活動將帶領嘉義市50歲以上勇壯世代記錄人生章節，完成個人自傳，衛生局將進一步協助作品微出版與展覽，課程語會透過對話互動式的《從前從前自傳書》作為書寫工具，只要回答書中200道題目，就能輕鬆完成自傳，不需要從零開始，年底再舉行成果展，展現參與民眾的作品。