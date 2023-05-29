The Angels thought they had an inning-ending double play but instead they give up another run because Matt Thaiss wasn't touching home plate pic.twitter.com/ZJDeR4sYUp — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 28, 2023

天使28日對戰馬林魚之役在延長賽輸球，場邊出現關鍵且有趣的鏡頭，馬林魚斯托林斯（Jacob Stallings）第10局打成內滾遭雙殺，馬林魚提出挑戰，裁判長尼爾森（Jeff Nelson, 擔任三壘審）輕蔑地以粗話喊道：「馬林魚提出挑戰了，這些傢伙都沒長眼睛。」（They got their heads up their ass.）沒想到麥克風忘了關，直接被轉播出去了！

更搞笑的是馬林魚還挑戰成功，這次雙殺判決遭到推翻。當時的情況是馬林魚滿壘，斯托林斯打成內滾，所以投手撿球傳給捕手蔡斯（Matt Thaiss）踩壘封殺三壘跑者，再傳一壘解決打者。結果蔡斯根本沒有踩到本壘板，主審巴克諾（C.B. Bucknor）也是一時眼花沒有看清就判了出局。

挑戰重播是由大聯盟官方的進階影像分析中心來進行（位於紐約市），也就是主審和裁判長慘遭聯盟打臉。雖然這是主審巴克諾的誤判，但是裁判長尼爾森的態度就是對球隊的挑戰很不耐煩。

馬林魚藉著重播逃過雙殺，得分照算，後面又再打了兩分保險分，最終8比5戰勝天使。如果馬林魚沒有提出挑戰，結果就會是天使5比5追平之後繼續打第11局，裁判長反而要更晚下班。