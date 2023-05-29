日前香港《南華早報》引述一則大陸雜誌刊載的數位化模擬演習，顯示中共僅以24枚陸基高超音速導彈就擊沉美國福特號航母及整個航母戰鬥群，引起許多媒體討論。模擬演習的結果有很多媒體報導，但比較少涉及模擬演習的專業程度與演習參數設定，按其公布的時機與內容推測，這則消息很可能衝著俄羅斯6枚高超音速導彈被烏克蘭擊落而來。

共軍至少有2~3型高超音速導彈服役，一向視之為區域拒止／反介入的絕殺武器。圖為外傳可能是新服役的東風-27高超音速導彈。（圖／微博）

引起媒體轉載與網路熱議的這篇演習報告，是由中北大學曹紅松團隊發表於《測試技術學報》上。這次演習設定美方航母戰鬥群除福特號航母之外，還包括一艘提康德羅加級的聖哈辛托號（USS San Jacinto）導彈巡洋艦，與4艘伯克II級導彈驅逐艦擔任護衛，總共攜帶264枚防空導彈，包括能攔截高超音速導彈的標準-3型導彈，福特號航母戰鬥群還裝備了各種電子戰和干擾設備。

演習設定中共火箭軍發射陣地從戈壁灘到華中和華南，高超音速導彈有2種，射程分別為2000公里與4000~5000公里，命中率80~90%，速度皆為11馬赫，導彈總數僅24枚。至於高超音導彈的殺傷力，設定為不超過2發就能擊沉一艘戰艦，包括航母與其他戰艦。戰場設定共軍無衛星支援、僅靠海上偵察。

中北大學進行20輪不同設定的高超音速導彈模擬演習，得到數據顯示共6艘戰艦的福特號航母戰鬥群平均被擊毀5.6艘，大部份演習美艦皆全數被擊沉。（圖／美國海軍）

根據演習報告上描述，開始共軍首先從華中和華南發射第一波8枚導彈，吸引美艦以防空導彈攔截，因此消耗了大部分標準-3導彈。第2波從北方和西北發射8枚導彈，4枚瞄準福特號航母，4枚瞄準4艘伯克級驅逐艦，另外從華中和華南發射2枚導彈，瞄準聖哈辛托號巡洋艦。接戰結果僅4艘具有電子干擾能力的伯克級驅逐艦倖存。評估戰果後，共軍發動第3波6枚導彈擊沉其餘未沉沒的美艦。

以上述的戰術，經20輪不同設定演習下來，共6艘戰艦的福特號航母戰鬥群平均被擊毀5.6艘，整個福特號戰鬥群全數被擊沉，即使有少數未沉沒軍艦，也已失去戰力，只能救援落水官兵。如果接戰區內還有中國艦隊、潛艇、轟炸機，補上一腳就能全殲。

東風-17是首款正式亮相的高超音速導彈，去年美國時任眾議院議長裴洛西訪台事件，曾在對台威懾導彈演習中出現。（圖／新華社）

進行這次模擬演習的中北大學位於山西省太原市，其前身是1941年由八路軍創辦的太行工業學校，經過多次擴充升格，2004年更名為中北大學，仍以兵器工業為專長，被列入7個兵工院校（兵工7子）之一，亦屬於8個國防科技重點高校（國防8子）之一，刊登這次模擬演習的《測試技術學報》便是該校和中國兵工協會合辦的期刊。

中北大學是中國3所兵器工業院校之一，但未列入「985」 與「211」，屬於「雙非」高校，學術地位比起兵工界較知名的北京理工大學與南京理工大學還有很大一段距離。（圖／中北大學）

中北大學在中國兵器工業界的地位不高，與兵工界較知名的北京理工大學與南京理工大學差得很遠，既不屬於985工程（共39所）也非211工程（共115所）之內的大學，亦即在大陸高等院校排名至少在115名以外。主持這次模擬演習的曹紅松教授，官方資歷顯示她擁有博士教授與碩士生導師頭銜，是該校兵器工程虛擬模擬實驗教學中心主任，主要從事武器系統虛擬模擬技術、彈箭智慧控制技術研究。而模擬演習沒有其他入士列名，很可能參與演習的只有較資淺的同僚以及她指導的研究生。

《測試技術學報》是中北大學與中國兵器工業協會合辦的學術刊物。（圖／中北大學）

以這樣的學術實力來模擬一場涉及最先進導彈與大型航母戰鬥群演習，看來只是一場以模擬軍事演習的教學活動，但卻以極其罕見的方式在這種敏感時刻拿來在官方媒體宣揚，尤其是讓一向對共軍訊息有獨特管道的香港英文報紙來大做文章，其動機並不單純。研判此一動作可能與前幾天俄羅斯6枚匕首高超音速導彈被烏克蘭愛國者防空導彈攔截有關，因為多年來中共高超音速導彈的發展緊追俄羅斯，目前至少有2至3型高超音速導彈服役，陸媒及其軍事專家一直引以為傲，把它當作是在印太地區對美進行反介入／區域拒止戰術的絕殺武器，甚至經常藉此嘲笑美國研發高超音速武器測試接連失敗，甚至可能放棄研發計劃。

直到俄羅斯6枚匕首導彈被連續擊落，多年來高超音速導彈的宣傳在這款武器領先者俄羅斯身上出現重大缺口，因此必須在宣傳上有所動作，以免俄國的敗績拖垮了中共高超音速導彈的戰略威懾力，這種宣傳目的顯然是對內重於對外。至於要對內宣傳卻透過香港的英文媒體，是因為外媒報導比較不會被視為簡單粗暴的宣傳，這是多年以來中共宣傳機制運用「出口轉內銷」策略的體現。

俄羅斯6枚匕首導彈被愛國者導彈連續擊落，多年來高超音速導彈的宣傳在這款武器領先者俄羅斯身上出現重大缺口，可能是公布這次中北大學模擬演習的主因。（圖／Shutterstock)

如果真的24枚陸基高超音速導彈就能全殲超級航母及其戰鬥群，那麼加上空射與艦射高超音速導彈，再多的航母戰鬥群都不夠打，高超音速導彈不只讓美軍進不了第一島鏈，恐怕連關島與夏威夷都待不住，中國媒體也經常有這類宣傳。美國製的愛國者導彈雖然能攔截俄羅斯高超音速導彈，到時是否能攔截中共的高超音速武器，就像攔截俄羅斯高超音速導彈的一樣，在未真實接戰之前，只能留給外界各自去推測了。