鼎泰豐小籠包、炒飯是大家都熟知的熱門美食，YouTuber「Dinner lin低能林」發現，有一樣冷門品項才是他覺得鼎泰豐最好吃的東西，就是肉粽，來吃這麼多次，回家唯一只記得這一樣，更透露來鼎泰豐可以跟店員要辣油，配著吃才香。

Dinner lin在臉書、IG貼出短片，吃10次鼎泰豐之後，終於學會內行人才知道的隱藏吃法，首先是跟服務生要「辣油」，因為鼎泰豐的辣油特別香又好吃，接著一定要點的冷門品項「肉粽」，雖然一顆要100元，但肉粽是他在鼎泰豐吃過最好吃的東西，愛上米超黏的口感，「我吃過那麼多次鼎泰豐，唯一只記得這個肉粽」。

此外，Dinner lin還說，一定要跟店員要大碗的薑絲，普通的一小碟根本不夠配著小籠包吃，再沾辣油更是絕配。影片PO出後，吸引網友討論，「我每次必點肉粽和辣油，遇到同好啦」、「第一次知道有粽子」、「這些真的超級隱藏版欸」。

過去鼎泰豐會在每個桌上放一罐辣油，但現在改成向服務生索取，不少人喜歡搭配小籠包、炒飯一起吃。至於Dinner lin點的肉粽是「鮮肉粽子」，根據官網介紹，是嚴選濁水溪圓糯米，包裹滷到入味的五花肉，再以水煮方式料理的湖州鮮肉粽，吃來軟嫩滑口、香氣四溢。