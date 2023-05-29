婆媳問題千古難解，一名女網友表示，和兒子的男班導師互加LINE後，婆婆很不高興，罵她「成何體統」，她說加班導LINE只是為了方便了解兒子的課業，根本沒有其他心思，將其PO上網後，讓大批婆媽傻眼。

原PO日前於臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》指出，為方便了解兒子的課業學習進度，和男班導師互相加LINE，未料婆婆得知後非常生氣，直呼已婚婦女不可以隨便和其他男子互留聯絡方式，還喊「成何體統」，讓她翻白眼。

貼文引起不少婆媽回應，「婆婆也不能去菜市場買男老闆的菜囉」、「婆婆還活在被看到守宮砂就要成親的年代嗎？」、「思想迂腐的婆婆」、「把婆婆拉進對話框啦」、「山頂洞人？還是活在石器時代」、「這種婆婆真的很有事」、「心是髒的，看什麼、想什麼都是髒的」。

也有人建議原PO把男導師的LINE轉給先生，不僅順婆婆的意思，也可少點操心事，「對，成何體統，只能給爸爸加LINE了，誰讓導師是男的，有事通通找爸爸哦」、「把爸爸也加進去吧！當爸的也應該要了解孩子的學習狀況」。