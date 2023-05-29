2024藍白綠總統參選人皆已確定，但多數民調都顯示，民眾黨主席柯文哲在40歲以下的民眾心中，擁有較高支持度，但前立委沈富雄始終認為，代表國民黨出戰2024的侯友宜不必怕柯文哲，把年輕人的票搶來就好了！但侯要怎麼做？沈富雄拋出三個議題，分別是居住正義、少子化危機、勞保年金，並掛保證只要把整套政策放出來，年輕人會眼睛一亮、所向無敵。

沈富雄28日在節目《下班瀚你聊》中表示，第一點居住正義這個議題都被媒體或被政客扭曲了，全台灣已經有7成的人有房子了，沒有房子的人剩下3成，且裡面還有一成是年紀大了，不想買房子的；另外有的人是街民，也不想買房子。所以真正沒有房子，還有心要買房子，看到房價一路上去，但就是追不上的人僅僅只占兩成。

對於想買房子的民眾，沈富雄也分析，指出這群人多是住在台北市、新北市（台中市勉強有一些）；但對於七成有房子的人來說，沈直言，房價高才好，如果有人做總統要把房價搞下來，「我才不選你，那是我很寶貴的一部份的財產，要把我搞成不值錢」。

除此之外，總統蔡英文以前喊的蓋社宅、國民住宅、社會住宅的政策，沈富雄直言老套，已無號召力跟吸引力，未來政見不要再喊蓋社宅比數量，居住正義的事情沒那麼嚴重，但是議題吵起來，才讓政客嚇壞了。

而第二點少子化的問題，沈富雄提到，30年前台灣一年生的小孩達30多萬，現在新生兒只剩13萬，30年後每年出生的小孩更只剩8萬，那時候也不用關心台海局勢了，因為台灣已經沒有兵了，連當消防員、警察都不夠。

至第三個議題，沈富雄點出，是勞保年金要破產了；他說，國家要讓年輕人可以拿回年金，就要想出解決的辦法。沈更是指出，自己對勞保年金有獨到的看法，過去甚至獲得前副總統、現任行政院長陳建仁的肯定，不料送到最後一關，陳建仁上面「那個人」，就沒有下文了。至於前述三議題的解方，沈富雄賣關子表示，若侯真想知道，他非常願意提供給他。