後續疑似男子還是讓座給老翁，獨自站在門邊，令網友譁然表示「又不是沒位子」。（摘自臉書社團爆廢公社二館）

又見博愛座讓座糾紛！高雄昨晚一名老翁搭乘捷運，發現一旁年輕男子坐在博愛座上，想請男子讓座，但男子不肯，表示「旁邊還有位子」，但老翁卻說「我是長輩，這是敬老座」，雙方發生口角，全程被網友拍下，最終還PO出疑似男子還是讓座，並站在車門邊的照片，引發網友譁然，表示「又不是沒位子」、「為什麼硬要年輕人讓位，道德綁架」。高捷公司表示，博愛座是優先禮讓給老弱婦孺及有需要的人士使用，車廂滿座時，若無上述需求，一般旅客也可使用。

博愛座糾紛發生昨晚10時許，高捷R16左營站往小港方向列車，當時老翁進車廂時，想找座位坐下，看見一旁的男子做在博愛座上，就請男子讓座，但男子不肯，但老翁持續要男子讓座，男子不滿表示「為什麼要坐這裡？博愛座沒寫你名字」，老翁指著旁邊的位置示意男子坐別處，男子則回「又不是沒位子坐」

老翁聽聞後，表示「我是長輩，這是敬老座」，男子則回「這是沒位子讓給你們坐，現在有位置請你坐」，老翁則不滿男子口氣差，直呼「你在大聲什麼？」，雙方理念不合互相爭吵，眼看氣氛逐漸緊張，一旁民眾見狀上前勸架，並按對講機請列車員幫忙。

兩人爭吵過程被網友拍下，並PO在臉書社團，還附上疑似男子最終還是讓座，站在車廂門口的照片，令網友議論紛紛，在貼文底下留言「又不是沒位子」、「為什麼硬要年輕人讓位，道德綁架」、「可能是老翁看到阿飄不敢坐」。

高捷公司表示，晚間10時13分許列車司機員於R16左營站下行月台離站後回報，有旅客按壓緊急對講機，告知有旅客大聲爭吵。行控中心接獲司機員回報後，通知R15生態園區站站長在月台待命。

列車進站後，站長上車時爭吵已經平息，有旅客跟站長說，是兩名旅客為了博愛座吵架，但目前已經各自帶開，後續並沒有旅客再向站長表示需要協助，因此站長回報行控中心狀況已解除之後，晚間10時14分許列車就再繼續正常發車。

高捷公司指出，有關博愛座的設置原則，是優先禮讓給老弱婦孺及有需要的人士使用，當車廂滿座時，若無前述優先使用需求之民眾的話，一般旅客也是可以使用。