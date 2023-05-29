運動有助兒童與青少年的身心發展，迎接暑假到來，新北市16座國民運動中心開設單日及多日暑期營隊，各座運動中心祭出早鳥、團報等優惠，此外，為鼓勵民眾運動，即起至6月30日，至運動中心消費不限金額，登錄發票可抽iphone14，消費滿額2000元再送新北幣200點。

新北市體育處表示，暑期營隊特色運動項目有泰山國民運動中心新設「兒童高爾夫營隊」，淡水國民運動中心營隊提供「跑酷運動體驗」；土城、中和、板橋、汐止、新店、五股、永和、新莊等運動中心增開幼兒游泳、足球、籃球、武術、網球、跆拳等營隊。

另現正推出多元跨領域夏令營隊，從單項運動到科學、程式、桌遊、手作、烘焙、魔術課程等豐富內容，可參考蘆洲、林口、三重、五股、樹林、永和運動中心，每梯課程不僅包含多種球類、舞蹈等運動體驗，還可以學習黏土、桌遊、魔術、積木、書法等各類益智手作，讓孩子多方面接觸與探索；其中三鶯國民運動中心報名3梯最低7折；汐止、三重、新店、三鶯、永和、樹林國民運動中心報名全日營、游泳班送泳帽、束口袋、運動毛巾等好禮。報名暑期夏令營請至各運動中心官網查詢。