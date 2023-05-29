受惠美科技股大漲，台股上周收在16505.05點，成交量衝上3833.22億元，周線連二紅。中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧指出，美國聯準會（Fed）連續升息已為金融市場帶來實質衝擊，預期未來升息空間將受限，後續觀察服務類價格表現，以及中國經濟與消費活動復甦後，所帶來的信用及通膨風險，在通膨未回到目標2%前，高利率水準將維持一段時間。

張圭慧認為，受消費性電子終端需求持續疲弱影響，各家大廠下修2023全球晶圓代工產值，但預期產業修正低點就在今年上半年，庫存持續改善將帶動下半年出口增長，惟需待廠商庫存調整完畢後，實質需求回溫，以提供長線成長動能。值得注意的是，在高利率的環境下，企業營運成本增加，獲利成長預期恐受限。

張圭慧指出，半導體產業不僅是所有科技產業的根基，更是國安層級的戰略性產業，產業長線趨勢明確，科技產業庫存去化已接近尾聲，並著眼於「下半年優於上半年好、明年又比今年好」，現主時為中長線投資建立部位的好機會。