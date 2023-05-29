證交所表示，由於該基金已達最近三十個營業日淨資產價值平均值低於新臺幣壹億元之終止信託契約標準，大華銀投信向主管機關申請終止該信託基金之信託契約並獲得核准，上開情事已符證交所「營業細則」第50條之2終止上市規定。
證交所表示，7月6日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。而終止上市後，大華銀投信將持續辦理投資人服務事宜。
台灣證券交易所表示，由大華銀投信經理「大華銀元宇宙科技與服務ETF證券投資信託基金(00906)」受益憑證將自今年7月6日起終止上市。
證交所表示，由於該基金已達最近三十個營業日淨資產價值平均值低於新臺幣壹億元之終止信託契約標準，大華銀投信向主管機關申請終止該信託基金之信託契約並獲得核准，上開情事已符證交所「營業細則」第50條之2終止上市規定。
證交所表示，7月6日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。而終止上市後，大華銀投信將持續辦理投資人服務事宜。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。