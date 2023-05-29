證交所表示，由於該基金已達最近三十個營業日淨資產價值平均值低於新臺幣壹億元之終止信託契約標準，大華銀投信向主管機關申請終止該信託基金之信託契約並獲得核准，上開情事已符證交所「營業細則」第50條之2終止上市規定。

證交所表示，7月6日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。而終止上市後，大華銀投信將持續辦理投資人服務事宜。

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