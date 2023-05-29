台北國際電腦展為全球前三大資通訊展覽，今年聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、創新與新創、綠能永續等六大主題，邀集1000家國內外科技大廠、使用3000個攤位；而友通則在展覽中實際打造出智慧交通路口，攜手合作夥伴，在智慧城市為各領域應用提供最先進的5G智慧共桿解決方案。

透過友通的微型工業無風扇系統EC70A-TGU執行高效能AI邊緣運算，不僅能整合大量共享數據，更加快行人辨識、人流計數監控等追蹤速度，最終將資料同步回傳至智慧共桿。

解決方案也導入捷智康開發的5G智慧共桿服務平台(5G Smart Pole Service Platform)，可進一步協助車輛管理者遠距開關、排程、監測各設備，更能讓設備監測的數據視覺化，提升管理效率。

友通總經理蘇家弘表示，5G智慧共桿解決方案可應用於車聯網、物聯網、人工智慧等領域，為智慧城市提供全面的解決方案，提升城市的營運效率，讓城市管理者能夠更有效地掌握和運用城市數據。

捷智康表示，智慧共桿是建構智慧城市的重要載體，而5G智慧共桿服務平台以圖案化(GUI)的視覺管理介面呈現，可以輔助解決方案在管理方面更加直覺與完善。

隨著EV相關新技術與新能源應用日益重要，車聯網發展也加速受到關注，並且融入到智慧城市。友通本次展出的5G智慧共桿解決方案提供高速、低延遲的網路連接，以支援大量的連接設備和傳輸數據，確保城市中的各種應用和服務能夠順利運行，友通期待在未來城市建設中繼續提供先進的嵌入式運算解決方案，滿足不同應運領域的需求。