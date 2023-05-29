證交所表示，大華元宇宙科技50（00906）ETF將自今年7月6日起終止上市。該基金已達近30個營業日淨資產價值平均值低於1億元之終止信託契約標準，大華銀投信向主管機關申請終止上市並獲得核准，已符證交所規定終止上市規定。

證交所表示，在7月6日ETF下市前，投資人仍可於集中交易市場買賣。而終止上市後，大華銀投信將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢大華銀投信公司網站（https://www.uobam.com.tw/）。