指數公司指出，依最近一期審核結果，前十大成分股（依股票代號排序）分別為亞德克-KY、台達電、鴻海、智邦、華碩、廣達、聯詠、緯創、旭隼及矽力-KY。

呼應工業生產邁向自動化與智慧化的發展趨勢，台灣工業4.0指數運用FactSet的 Revere Business Industry Classification System（RBICS）產業分類，篩選出符合規模、流動性、財務指標，且營收分屬「資訊技術」或「營運技術」等與工業4.0發展趨勢相關之股票。

再按發行市值挑選30檔成分股，依自由流通市值配置權重，表彰屬工業4.0且具獲利能力之上市上櫃股票組合的投資績效表現。

台灣工業4.0指數，於每年4月、12月進行成分股定期審核，台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，累積報酬率為113.74％及2022年殖利率為4.44％，表現均優於加權指數（104.58％、3.72％）及台灣全市場指數（112.49％、3.62％）。

工研院表示，工業4.0是全球先進製造國家下一波的競爭舞台，也是台灣製造業發展的新契機，結合了機器人、物聯網、自動化產線，將傳統的生產線產生大幅變革，新世代智能工廠即將誕生，是臺灣製造業升級的契機。

台灣工業4.0指數，利用RBICS的上市上櫃公司營收歸類，透過篩選指標及排序方法挑選屬工業4.0趨勢相關股票，期可藉由指數化商品發行，提供投資人參與工業發展新趨勢投資的便利管道。