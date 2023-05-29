餐旅系系主任吳松濂（左）目前在JL studio餐廳擔任副主廚的餐旅系校友邱郁凱（右）合影。（弘光科大提供）

疫後餐旅業雖嚴重缺工，但高端飯店卻出現學用落差問題，中高階人才培育困難。弘光科大餐旅管理系29日與8間五星級國際飯店、4家知名連鎖餐飲集團、5間米其林餐廳及特色餐廳簽署「企業學院合作備忘錄」引進業界師資，業者則承諾優先提供弘光學生實習、就業及升遷機會，創造多贏。

餐旅系系主任吳松濂表示，疫情後餐旅業缺工情形嚴重，但高端飯店、連鎖餐飲集團、特色餐廳業者也紛紛反應，企業更擔心的是如何選才、留才、培養中高階主管，才能維持住高品質服務及口碑。因此，他和講座教授容繼業、學校主管討論研商，決定成立企業學院，引進加入企業學院的高端業界師資，到系上協同教學或開辦特色課程、講座，大大縮短學生進入職場的學用落差。

「弘光餐旅系校友在業界優異的表現深獲肯定，因此，邀請頂尖飯店、連鎖企業、特色餐廳加入企業學院獲得極大迴響。」吳松濂指出，經過嚴選與這17間企業簽署「企業學院合作備忘錄」後，弘光餐旅系便成為國際頂尖餐旅企業的人才訓練中心，這17間企業則會優先提供實習、就業、升遷機會給優秀的弘光餐旅系學生。

簽約儀式中，除各大企業代表之外，還有目前在JL studio餐廳擔任副主廚的餐旅系校友邱郁凱，他畢業8年，在校時擔任國際餐旅青年學習社社長，當時系主任吳松濂為社團指導老師，帶領著邱郁凱這群學生征戰世界各大賽事，為國爭光。

吳松濂表示，8、9年前台灣還沒有米其林評鑑，進入米其林星級餐廳擔任主廚、副主廚是許多學生的夢想，邱郁凱大學時到樂沐實習，畢業後不斷努力充實技藝，而被延攬到JL studio餐廳。他很多學生像邱郁凱一樣，從實習便努力地往職涯目標前進，國青社另一位社團幹部謝金丰9年前進入鼎泰豐實習，半年就通過鼎泰豐「一級實習生考核」，成為全國唯一通過這項考核的學生，當時月薪上調成5萬元，目前擔任主管級的三級點心師傅。

吳松濂強調，餐旅系許多校友目前在各知名餐旅企業擔任中高階幹部，他相當有信心企業學院能成為企業最佳人才庫，為了讓實習與就業無縫接軌，從112學年度起，餐旅系學生實習課程安排從大三調整到大四，這樣一來，實習表現優秀的學生企業可以直接聘用。

「企業學院合作備忘錄」29日完成簽約，加入弘光餐旅系企業學院的17家企業包括：晶華酒店、香格里拉台北遠東國際大飯店、台北文華東方酒店、亞都麗緻集團、裕元花園酒店、台中長榮酒店、日月千喜酒店、雲朗集團、鼎泰豐、瓦城泰統集團、王品餐飲集團、饗賓餐旅事業股份有限公司、侯布雄法式甜點(米其林2星) 、星野餐飲集團旗下JL studio餐廳(米其林2星)及与玥樓(米其林餐盤推薦)、FORCHETTA餐廳(米其林1星)、頂粵吉品餐廳。