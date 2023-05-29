疫情解封後第一個暑假旅遊旺季，想好去哪裡玩了嗎？品保協會表示，今年暑假泰國線大熱，市場爆發超過想像；日本線散客機位需求強勁，但因日圓匯率低，台灣旅客會覺得日本物價「還可以忍受」；韓國線機位充足；美加線9月起就可以賞極光，是一大亮點；紐澳線第3季由於南半球是冬季，是今年唯一降價，想撿便宜要快。

品保協會今（29）日公布今年7到9月各線旅行團參考價格，包括合理參考售價、旅遊特色、市場售價差異等。品保協會理事長張永成表示，疫後航空公司政策趨嚴格，團體機位少，且必須提早開票，開票後大多不退票，造成許多旅遊糾紛，光是去年10月解封以來旅遊糾紛就一下子跳到400多件，因此呼籲民眾還是提早規畫行程，享受安心旅遊。

東南亞部分，品保協會指出，今年國籍航空因為油價漲幅及缺工影響，票價持續維持高點；另外隨著中國大陸旅遊解封，東南亞各國飯店需求量增加，也導致飯店房費大漲，7到9月團費比去年漲2成，機票比第2季航空公司票差3、4千元 約15％。且各家航空公司促銷FIT機位，有利於自由行旅客，團體報名因此受到影響，報名速度較慢。

值得注意的是，國人喜愛的泰國線市場爆發超過想像，除了中國大陸旅遊解封導致泰國飯店需求增加、房費上漲，泰國線從暑假開始就能感到明顯漲幅；此外泰國政府預計第3季對觀光客加收入境觀光稅，目前正在研擬，大概300泰銖。

日本線自由行仍以大阪、東京等大都市為重點，但日本二、三線城市如東北仙台 、四國高松等地漲幅較少，預算有限的旅客可以考慮。品保協會指出，日本散客機位需求強勁，航空公司採取較高票價供給政策，因此旅遊成本勢必有相當程度的漲幅；不過日圓匯率維持0.23左右，今日更來到0.2213，所以台灣旅客會覺得在日本旅遊物價尚可忍受，「若往0.25移動大家就會很有感了。」此外由於今年日本民眾都不出國，都在日本國內旅遊，因此日本飯店、餐廳、巴士等報價都調漲。

韓國旅遊價格持平略漲。由於第3季航空公司都已經復飛，目前飛首爾機位充足；但因為韓國旅客踴躍來台，影響機位及票價，因此團體售價區間差較大。整體來說韓國旅遊比疫前同期漲兩成，比今年第2季漲一成。

美加線機票仍然在高票價。由於暑假是美加氣候最佳時段，價格降不下來且航班易滿，比今年第2季漲30至45％；9月份稍微緩解但票價降幅不大。另9月份開始美加地區極光主題遊也賣得相當好，此時當地季節轉換非常明顯，也相當值得一遊。

歐洲線第3季原本就是傳統旺季，節慶很多，例如西班牙奔牛節、愛丁堡軍樂節、德國慕尼黑啤酒節等。品保協會表示，疫情後歐洲的個人旅遊需求很強，機位供不應求，團體機位少了4成之多；加上今年政府還沒有開放去大陸旅遊，很多業者拿到上海、北京轉機去歐洲的機位。

目前唯一降價的就是紐澳線，因為7到9月是紐澳的冬季，比第2季跌幅約一成。另部分航班可能取消，出發前要特別注意。