縣長鍾東錦（左一）等人前往視察災情。（李京昇攝）

苗栗巨峰葡萄栽種面積約431公頃，分布於卓蘭鎮、通霄鎮等鄉鎮，尤其是卓蘭鎮栽種面積高達約430公頃，年產量可達1300到1400萬公斤，是卓蘭核心水果產品，也是農業高經濟作物。今年受4月豪大雨接續而來影響，雖然解決乾旱問題，但卻造成葡萄授粉普遍不佳，多數葡萄園區長出的1顆顆「石葡萄」，農友修剪不完，有些農園修掉的石葡萄比掛在樹上還多或找不到幫手乾脆直接套袋，葡萄農滿溢酸楚。

縣長鍾東錦收到消息後立刻，指示農業處了解民瘼，並應積極協助爭取農委會農損救助金，他29日也前往卓蘭鎮果園會勘，他說，倘經農委會公告天然災害農損品項，農友可獲得巨峰葡萄栽種面積1公頃補助10萬元救助金。

縣府農業處指出，巨峰葡萄每年可以收成兩次，分別為夏、冬2期果。夏果生產時於1到2月進行冬季修剪、催芽，開花期為3到4月，開花期間極易受到溫度、濕度及頻雨等不良天候因素，造成花期授粉不良。

今年夏期果於開花時期，受到四月連續降雨影響，導致普遍葡萄授粉情形不良，成了無籽的假性結果，就是俗稱「石葡萄」。

農民說，石葡萄特性無籽也無法繼續長大，所以相較於正常的葡萄小。因此一串葡萄上出現顆粒不均勻的情形，嚴重影響葡萄的賣相，且石葡萄皮薄，其果實成長期易受到雨水影響裂開產生病蟲害。

縣長鍾東錦今天與農糧署楊專員、農改場賴科長、議員陳春暖、楊恭林、及主席詹永光等人前往實勘，發現普遍巨峰葡萄園內「石葡萄」的災情嚴重，初估產量減少至少2成到3成以上，已達行政院農委會農業天然災害現金救助標準，鍾東錦也要求農業處彙整災情函報農委會，協助農友爭取農損現金救助。

鍾東錦表示，看到卓蘭地區巨峰葡萄受到嚴重災損，他非常心痛也感同身受，非常感謝農糧署、農改場等單位配合會勘、調查災損程度，而站在行政單位的立場，已指示農業處盡快將實地勘查結果與統計數據呈報到農委會，希望盡快公告巨峰葡萄為已達天然災害現金救助標準。

他說，農友投入果園的成本與心血，其實難以估算，他們寧願每季豐收並賣出好價錢，但遭逢惡劣天候，申請天然災害現金救助，也是不得已下下之策。