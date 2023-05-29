美國總統拜登在當地時間周日晚間宣布已經與眾議院議長麥卡錫達成最終的債限協議，雙方都看好這項法案將在未來幾天獲得國會兩院支持，以避免美國發生前所未見的債務違約。但這項協議也可能增加這個全球最大經濟體經濟走下坡的風險。

最近幾個季度以來，當美國經濟面臨種種阻力之際，聯邦支出提供了強大的支持，換句話說，這項債限協議恐將抑制美國的成長動能。

摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli表示，當經濟衰退時，財政乘數（Fiscal Multiplier）往往升高。如果我們陷入衰退，那麼財政支出減少對國內生產毛額（GDP）和就業產生影響將變大。儘管如此，Feroli仍然維持摩根大通認為美國將避免衰退的基本情境不變。

對於聯準會決策官員而言，這個隨著債限協議而來的支出上限是一個新的考慮因素。他們將在6月14日會後發布最新的經濟增長和基準利率預測。截至上周晚些時候，期貨交易員押注6月會議將維持利率不變，而最後一次升息25個基點可能落在7月會議。

安侯健業（KPMG LLP）首席經濟學家Diane Swonk表示，在貨幣政策已經具限制性且可能更加收緊之際，這個債限協議將使財政政策也稍為變得更具限制性。Cresset Capital Management投資長Jack Ablin表示，財政緊縮可能有助於抑制通膨。

美國商務部上周末公布，聯準會最關注的通膨指標—個人消費支出物價指數（PCE），在4月年漲4.4%，較3月份的年漲4.2%升溫，且仍然遠超出該美國央行設定的2%通膨目標。