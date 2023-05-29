周一泛歐Stoxx 600指數早段升1.08點或0.23%，為462.49點。範圍較小的歐元區股票指數上漲0.4%，歐元區銀行則漲幅最大。目前由於美國、英國和部分歐洲國家股市休市，成交金額較以往為低。

美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫敲定了一項預算協定，在2025年1月1日之前，暫緩執行31.4兆美元的債務上限。拜登表示，該協訂已經準備提交給國會表決。

SBB大漲6.2%；稍早該家陷入困境的瑞典房地產公司說，將擴大進行戰略評估，可能的選項包括出售公司、或出售業務分部和資產。惠譽上周五將該公司信評下調至所謂的垃圾等級，原因為去槓桿化的不足。

同時之間，土耳其總統塔艾爾多安(Tayyip Erdogan)在周日選舉中延續了其20年的執政時間，並得以推行日益增強的威權政策，這些政策導致土耳其國內出現兩極分化，並強化了該國作為區域軍事強國的地位。