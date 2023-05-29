Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey表示，TCS23包括基於全新第五代GPU架構的新款世界級Arm Immortalis GPU，可以提供極致的視覺體驗；全新的Armv9 CPU叢集，延續Arm在次世代人工智慧(AI)效能的領先地位，以及能讓數百萬Arm開發人員更易於取用軟體的全新強化技術。Bergey進一步指出，從晶片到軟體，Arm正在為行動領域帶來創新，以便支援由龐大的全球生態系帶來的更加沉浸的數位體驗。

去年Arm推出全新旗艦Immortalis-G715 GPU時，透過基於TCS22的天璣9200行動晶片組的推出，Arm與聯發科攜手合作實現這個承諾。天璣9200現已為OPPO與vivo旗艦款智慧手機採用，並在效能評測中領先。

今年Arm發布的最新款GPU是基於全新第五代GPU架構而打造。作為Arm歷來效率最高的GPU架構，第五代架構重新定義部份繪圖管線以降低記憶體頻寬，從而在行動裝置上實現次世代高幾何運算的遊戲以及即時3D應用，同時帶來更為順暢、且近似複雜的PC與電玩主機般的遊戲體驗。

全新的Immortalis-G720是Arm歷來效能與效率最高的GPU，與其前一代產品相比，它在效能與效率上提升了15%，同時系統層級的效率更大大提升了40%。這將帶來更好的圖形畫質，實現更加沉浸的視覺體驗。透過TCS23，Arm確保數百萬個基於Arm架構、且為Arm架構應用進行開發的行動裝置開發人員，都具備需要的能力與工具，以便編寫更便利、簡單、快速且安全的軟體。

Arm今天發表的產品將驅動次世代的旗艦智慧手機，但同時也著眼於未來。Arm對其CPU和GPU產品路線圖的承諾更勝以往，在緊接的數年內，Arm將在包括Krake GPU和Blackhawk CPU等關鍵IP上大幅投入，以滿足合作夥伴對於運算與繪圖效能的要求。