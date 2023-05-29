夏天到了，民眾幾乎人手一杯手搖飲消暑，南投縣衛生局為了確保冰品飲料的衛生安全，日前對縣內製造及販售冰品飲料業者進行稽查及抽驗，共計稽查40家業者、抽驗52件冰品，其中查6件冰品飲料腸桿菌未符合規定，經複驗已全數合格；1家從業人員未完成年度健檢，經限期改善已符合規定。

南投縣衛生局指出，「夏季冰品飲料稽查專案」主要針對餐飲業現場作業環境、從業人員衛生、製程衛生、溫度管控、保存來源文件及標示進行查核，並針對食材配料及現場調製飲品抽驗，檢驗冰品飲料成品之總糖量、總熱量及食品中微生物衛生標準，如沙門氏菌、腸桿菌科、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌、大腸桿菌、大腸桿菌等。

衛生局長陳南松表示，呼籲食品業者應落實自主管理，確保食品安全，建議調製飲料有關糖添加量、熱量、茶及咖啡等原料產地、咖啡因含量等標示應透明化，以維護消費者權益。

陳南松提醒，民眾購買飲品時，應留意店家的環境衛生狀況，不管是手搖飲料或包裝飲料，若2個小時內喝不完，最好就先放冰箱，特別是含糖飲料，特別容易孳生細菌，可能引發腸胃不適、甚至腸胃炎，而喝過的飲料最好不要放隔夜，避免把細菌喝下肚。