一名高中生的四肢常莫名出現紅斑，且口中常感覺到血味，就醫發現，是因血小板數值遠低於正常範圍，導致凝血功能失常。醫師表示，這是血小板低下症，因身體容易出血，嚴重會造成腦出血，民眾若出現易疲勞、皮膚出現紅點、牙齦出血、鼻血、口腔出血等症狀，應立即就醫。

內科醫師傅裕翔在其粉專上表示，日前一對母子進入診間，母親憂心地說道，目前正值高中生的兒子手上突然冒出紅點、口中有血的味道。傅裕翔發現，高中生的四肢皮下及口腔黏膜都有出血症狀。

他表示，經檢查高中生血小板發現，數值僅8000／ml，遠低於正常範圍150,000～450,000／ml，這狀況相當危急，所以他立即將高中生轉診到醫院進行後續治療。」

他說明，血小板是人體血液中的一項重要成分，負責凝血功能，以防人體過度出血。當血小板數量過低會導致出血，嚴重甚至會造成腦出血。

他提醒，任何年齡的人皆可能出現血小板低下症，若發現親友容易疲勞、皮膚出現細小紅點、牙齦出血、鼻血或口腔出血等症狀，宜儘速就醫，因為這些可能是血小板減少的警訊。