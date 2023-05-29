參賽學生以豐富肢體語言表達戲劇。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

為提升苗栗縣國中小學生們的英文能力、校際間相互學習的風氣，縣政府5月29、30日在新港國中小辦理「苗栗縣111學年度國中小英語讀者劇場比賽」，共有130校、1065名學生參賽，學生透過抑揚頓挫的聲音和豐富肢體語言，各自演繹英文角色故事。縣長鍾東錦今天前往鼓勵參賽選手，期勉強化英文等語言能力，增加未來競爭的能力和本事。

苗栗縣長鍾東錦期勉學生學好英文。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣長鍾東錦表示，學習多一種語言，不單多一隻手，增加自己未來競爭的能力和本事，將來世界勢必是美國、中國大陸二大強國主宰，若學會英文、華語一定能增強競爭力，也能拓展國際觀，期許學子們學好第一、第二外國語言。他說，月前率30位校長前往新加坡參訪，每位老師和校長踴躍向前以英文溝通，象徵苗栗縣教育界幹部們的英文能力增強。

教育處副處長徐建男指出，英語學習來自多樣化的學習管道，苗栗縣鼓勵學校以各種方式推動英語教育，除了課堂上傳統的讀寫訓練，英語聽說能力亦須並重，才能提升學生學習英語的動機，透過本次競賽，各校間互相觀摩，不但能擴展學生學習的視野，也提供學生一個表現的舞臺，讓每一位參與學生用自己的聲音，述說獨一無二的角色故事。

教育處指出，本次比賽吸引各校英文高手參賽，比賽共有130校合計1065名學生參加，英語讀者劇場有別於英語話劇及短劇，是以聲音與手勢表現戲劇，配合簡單的道具及音效，運用聲音與語調變化表演故事情節，讓學生更專注於英語口說表達，不必像話劇那樣耗資準備舞台服裝，學生可以看稿演出，不需擔心台詞背不熟而緊張怯場，影響臨場表現。

此外，為避免模糊讀者劇場而要呈現的意涵，比賽時禁止使用大型道具、配樂和樂器，評審老師根據選手的語言表現（發音、語調和流暢度）、創意聲音表現、故事內容和舞台表現進行評分。縣府希望透過比賽讓學生可以將上課所學與課後學習內容作一個整合，藉由舞台讓學生發揮，並將學習成果與大家分享，比賽不僅可以提升學生英語能力，也可充實學生多元學習歷程檔案，是一個很好的學習機會。